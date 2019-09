Potenza, coltivava cannabis in casa: arrestato 45enne

Trovato in possesso di sei piante di cannabis, che coltivava sul balcone di casa, a Potenza, un uomo di 45 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari dell’Arma hanno anche scoperto della cannabis già essiccata e materiale per il confezionamento della droga. L’uomo è accusato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.