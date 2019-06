Potenza – Celebrato il 245° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.

Questa mattina, presso la caserma “M.C. Gerardo Forlenza C.V.M.”, alla presenza del Comandante Regionale, Generale di Brigata Antonio De Nisi, è stato celebrato il 245° Anniversario della Fondazione del Corpo. All’evento hanno preso parte gli Ufficiali ed i Comandanti di Reparto alla sede di Potenza, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e del Consiglio di Base di Rappresentanza ed una aliquota di personale delle varie categorie in servizio nel capoluogo lucano. Il Comandante Regionale, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale, ha tenuto una breve allocuzione sull’impegno operativo dei militari nella lotta ai fenomeni di illegalità: evasione, elusione e frodi fiscali, sprechi di risorse pubbliche, contraffazione, traffici illeciti e degli altri obiettivi strategici di interesse per il Corpo. Grazie a queste capacità operative ed investigative, volte ad approfondire i diversi fenomeni dell’illegalità, in maniera organica e completa, attraverso azioni trasversali, la Guardia di Finanza, ha sottolineato il Generale Antonio De Nisi, si conferma, oggi, quale presidio di straordinaria efficacia nel difendere gli interessi erariali e l’economia legale: il Corpo opera infatti a salvaguardia delle libertà economiche sancite dalla Carta Costituzionale. L’Ufficiale Generale ha poi ringraziato le Fiamme Gialle lucane per il loro impegno profuso nella difesa dei principi della giustizia e legalità, tanto più significativi sul terreno della tutela della sicurezza economica e finanziaria della collettività, dei cittadini e delle imprese, base essenziale di ogni democrazia. Il Comandante Regionale ha inoltre manifestato la sua riconoscenza alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza della Basilicata per essere stati ogni giorno sul territorio per soddisfare le esigenze di trasparenza e sicurezza dei cittadini, garantendo, sotto ogni aspetto, la tutela del tessuto produttivo sano della Basilicata. Ha anche ricordato ai finanzieri, che la loro “missione” è di elevato profilo, morale e professionale, a tutela degli interessi fondanti della collettività: La Guardia di Finanza è una “Forza di Polizia a forte vocazione sociale”. L’incontro è stato propizio per la consegna di alcune ricompense di ordine morale a militari che si sono maggiormente distinti nell’assolvimento dei compiti d’Istituto. La ricorrenza dell’Anniversario, inoltre, è stata l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività operativa svolta dai dipendenti Reparti del Corpo nel periodo gennaio 2018 – maggio 2019.