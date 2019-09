Potenza, arrestato 41enne per truffa e ricettazione

Con l’accusa di truffa, estorsione, ricettazione e spaccio di banconote false, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per Leonardo De Leonards, 41 anni di Potenza, denunciando poi altre tre persone, in concorso, per gli stessi reati. Le indagini, coordinate dalla Procura di Potenza sono cominciate nel 2017 dopo una denuncia: secondo gli investigatori il gruppo aveva ottenuto profitti per circa 800 mila euro attraverso una serie di truffe. Le vittime venivano convinte a consegnare forti somme di denaro per compravendite, in realtà fittizie, di appartamenti e auto. In altri casi venivano acquistati beni con denaro falso o assegni scoperti: quando le vittime chiedevano la restituzione delle somme date, venivano minacciate o picchiate.