Potenza, anziano accoltella la moglie: arrestato

Con l’accusa di tentativo di omicidio, la Polizia ha arrestato l’uomo di 82 anni che stamani, a Potenza, ha accoltellato la moglie, di 79, ricoverata in condizioni non gravi nell’ospedale San Carlo del capoluogo lucano. L’anziano è ricoverato nello spazio psichiatrico dello stesso ospedale: secondo gli investigatori, alla base del tentativo di omicidio non vi sarebbe stata una lite ma solo i problemi psichici dell’uomo. In un primo momento, l’82enne è stato fermato dal figlio che abita con i genitori e che è intervenuto in difesa della madre: quando gli agenti della Polizia sono entrati nell’abitazione di famiglia, l’uomo aveva ancora il coltello in mano. E’ stato poi disarmato e trasportato in ospedale.