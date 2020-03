L’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza ha acquistato un’altra macchina per l’esame dei “tamponi tradizionali” capaci di rilevare il contagio da covid-19 che verrà consegnata nei prossimi giorni. L’azienda, inoltre, ha reso noto di aver acquisito anche lettori per “test rapidi”, con il risultato che arriva in 15 minuti, da utilizzare per esaminare tutti i dipendenti.