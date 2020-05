Potenza, 22 arresti in un’operazione antidroga: bloccati italiani e nigeriani

Nove persone sono state arrestate e trasferite in carcere e altre 13 sono state poste ai domiciliari nell’ambito dell’operazione antidroga “Trilogy” svolta dalla Polizia a Potenza. Alcuni cittadini di origine nigeriana, insieme a tre italiani (due potentini e uno salernitano) avevano costruito una rete di spaccio di eroina e cocaina in diverse zone e in alcune strutture di accoglienza di Potenza.