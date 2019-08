Possedeva armi e droga, arrestato dopo inseguimento a Salerno

E’ stato bloccato al termine di un inseguimento lungo le strade di Salerno che è terminato nella frazione collinare di Ogliara. Quando gli agenti della polizia lo hanno perquisito era in possesso di una pistola calibro 6,35 completa di munizioni. Inoltre i poliziotti hanno rinvenuto quaranta involucri contenenti cocaina ed eroina ed una somma di denaro. L’uomo è stato arrestato ed ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri. Una pattuglia della Squadra Mobile ha notato l’uomo che era in sella ad uno scooter. L’uomo però ha cercato di eludere il controllo dirigendosi verso Ogliara dove ha abbandonato lo scooter ed ha tentato di nascondersi. Ma è stato bloccato. Ora deve rispondere di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente e di arma da sparo clandestina.