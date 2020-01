Porto di Salerno, cresce dell’1,59% il traffico ro-ro

Il porto di Salerno nel 2019 ha fatto registrare numeri stabili nel traffico ro-ro. Nello scalo campano il segmento ha, infatti, registrato un leggero incremento, pari all’1,59% rispetto ai risultati raggiunti nel 2018: alla fine del mese di dicembre erano state infatti movimentate 8.095.864 unità tra mezzi pesanti e automobili contro le 7.969.207 unità del 2018. “Nel 2019 – ha detto Domenico De Rosa, amministratore delegato del gruppo Smet – il traffico dei rotabili nel nostro scalo si è mantenuto sostanzialmente stabile. L’anno si è chiuso con un leggero incremento in termini di veicoli movimentati: ritengo che sia un segnale estremamente positivo, che preannuncia senz’altro un 2020 di ulteriore sviluppo per i traffici ro-ro e per l’intermodalità, che garantisce un trasporto realmente sostenibile”. De Rosa ha sottolineato che “la vera svolta coinciderà con la conclusione degli interventi di dragaggio e con l’arrivo delle nuove navi da 500 trailer del gruppo Grimaldi, che saranno operative entro la fine dell’anno”. Per l’amministratore delegato del gruppo Smet “è fondamentale che la rete di Autostrade del Mare sia sempre più collegata alle infrastrutture ferroviarie. Questo consentirà agli operatori intermodali di fornire con continuità servizi sempre più efficienti e sempre più sostenibili”.