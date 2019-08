Pontecagnano Faiano (SA), lunedì la presentazione della rassegna Pontestock

Lunedì 19 agosto, alle ore 11.00 presso il Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano Faiano, in via Stadio, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pontestock 2019, la rievocazione del Festival di Woodstock in programma nel Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano Faiano il 24 agosto. Alla conferenza stampa prenderanno parte: Franco Ferro, direttore artistico di Pontestock; Gianluca Procida, presidente della Proloco Etruschi di Frontiera; Carla Del Mese, presidente Legambiente – Circolo Occhiverdi di Pontecagnano Faiano; Antonello Calandriello, responsabile dello Sprar; Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano.