Ponte Primo Maggio – In Campania scuole chiuse dal 30 aprile

Sono tantissimi gli studenti che già da tempo hanno adocchiato il calendario per cogliere al volo un’occasione decisamente ghiotta: quella di farsi più di 10 giorni di vacanza usando soltanto due festività importanti. Peraltro imminenti. Si tratta del 25 aprile, in cui si celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, e quello del primo maggio, festa del lavoro. Ma si può anche arrivare a quasi due settimane di stop, visto che per il 2 e il 3 maggio è previsto uno sciopero del personale docente e del personale Ata. Come avranno potuto osservare gli specialisti della ‘programmazione’ delle vacanze, il 25 aprile ‘cade’ di mercoledì e il primo maggio di martedì. Quindi, prendendo soltanto pochi giorni di vacanza è possibile lasciare la scuola da sabato 21 aprile e far ritorno sui banchi mercoledì 2 maggio, con una interruzione di ben 10 giorni. Cosa non da poco. Ma se da una parte è bene ricordare che sono state poche le scuole che hanno dato luce verde al super-ponte 25 aprile-1 maggio, non si può dimenticare che la chiusura delle stesse per lunedì 30 aprile è stata decisa da 14 territori (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Trentino Alto Adige e Umbria). Poi, come accennato, se dovesse essere confermato lo sciopero del personale Ata e di quello docente indetto dall’Anief per il 2 e 3 maggio, allora addirittura il periodo di ponte potrebbe allungarsi fino a lunedì 7 maggio, posto che forse soltanto in pochi eroi vorranno varcare il portone della scuola venerdì 4 maggio.