Pompei (NA), il 6 dicembre il convegno sul “Piano Strategico Regionale per le pari opportunità nel mondo economico”

È in programma per giovedì prossimo, 6 dicembre, a Pompei presso l’Aula Consiliare di Palazzo De Fusco, il convegno sul “Piano Strategico Regionale per le pari opportunità nel mondo economico” promosso, nell’ambito del progetto della Regione Campania, dal Coordinamento dei Comitati e delle Commissioni Pari Opportunità degli Odcec campani. L’evento farà luce sulle diverse possibilità messe in campo dal Piano nel suo complesso, volto ad aumentare l’occupazione e incoraggiare la partecipazione, non solo femminile, nelle professioni scientifiche con diversi interventi, tra cui il finanziamento di percorsi di formazione, accompagnamento ed erogazione di incentivi per la creazione di impresa e bonus per le aziende che favoriranno l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Il convegno è co-organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno presieduto da Salvatore Giordano e sarà moderato dal Consigliere dell’Odcec di Salerno e Componente del Coordinamento Cpo degli Odcec Campania Angelo Fiore insieme alla dottoressa Laura Viggiano, Rappresentante della Campania in Commissione Nazionale lavoro autonomo Fnsi. All’evento sono stati invitati a partecipare, con il Coordinatore dei Presidenti Odcec Campania Domenico Ranieri, i vertici della categoria regionali e nazionali, oltre che diverse autorità tra cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle pari opportunità e ai giovani Vincenzo Spadafora, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Rosa D’Amelio, l’Assessore alle Pari Opportunità della Regione Campania Chiara Marciani, il Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità Natalia Sanna. La partecipazione all’evento attribuisce fino a n. 4 crediti formativi in materie obbligatorie validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.