Polla (SA), neo campionesse di flamenco le sorelle Marysol e Morena Pisaturo

Giovanissime e un talento smisurato, Marysol e Morena Pisaturo, le due sorelle ballerine di Polla neo campionesse di flamenco ai Campionati Italiani di Categoria organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e svoltisi la settimana scorsa a Rimini. Marysol, 12 anni e con il sogno di diventare ballerina alla Scala di Milano, si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana di flamenco cat. 12/15 classe unica. Vincitrice per la quarta volta consecutiva del campionato italiano a Rimini, quest’anno ha gareggiato per la prima volta nella cat. 12/15 classe unica. Nei primi tre anni ha gareggiato nella categoria 8/11, la stessa che ha visto quest’anno in gara la sorella Morena, neo campionessa italiana di flamenco proprio nella cat. 8/11 classe c. A soli 8 anni ha gareggiato per la prima volta ai campionati Italiani, aggiudicandosi il titolo. Di ritorno dai Campionati Italiani di Danza Sportiva le due sorelle pollesi sono state accolte in grande stile dai concittadini che hanno fatto loro tanti complimenti per gli ottimi risultati raggiunti. Una passione nata in Marysol e Morena fin da piccole. Hanno cominciato a studiare danza all’età di 4 anni, e da allora non hanno più smesso di dedicarsi al flamenco, impegnandosi duramente negli allenamenti dalle 5 alle 7 ore al giorno. “Una passione che hanno nel sangue, nel dna”, ha detto con orgoglio il papà Gianpiero Pisaturo, felice e soddisfatto per l’importante risultato delle figlie, allenate dalla mamma Annarita Manzione, coreografa e ballerina di importanti Teatri romani e all’estero. “Nel duplice ruolo di mamma e insegnante – ha detto – sono doppiamente felice del primo posto raggiunto da Marysol e Morena. Hanno affrontato la gara con grinta e davanti a 20 giudici erano così serene che io stessa sono rimasta sbalordita. Per noi genitori è davvero un’enorme soddisfazione vederle tagliare questi traguardi dopo tutti i sacrifici che lo studio della danza comporta negli anni“. Archiviato questo straordinario risultato Marysol e Morena sono già col pensiero alla prossima gara che le vedrà impegnate ai Campionati Assoluti previsti a gennaio.