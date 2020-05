Polla (SA), 46enne di Sanza dimesso dall’ospedale: torna in libertà

Dimesso dal reparto Covid dell’ospedale Curto il 46enne di Sanza, già scarcerato nel pomeriggio di venerdi scorso, e rimesso in libertà. L’uomo era stato arrestato venerdì mattina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per aggressione, minacce e furto. Il tutto era nato da una violenta lite con tre pregiudicati, due del posto ed uno di Sala Consilina per futili motivi. Una lite presto degenerata e l’uomo, residente in Germania, dopo aver sparato un colpo di intimidazione in aria con un’arma a salve, è stato duramente malmenato dagli altri tre. L’uomo era poi riuscito a scappare a bordo di auto degli assalitori, rifugiandosi in casa propria, gravemente ferito. I militari della locale stazione, insieme al Nucleo Operativo di Sapri, lo hanno trovato sanguinante nel garage della propria abitazione. Trasferito in ospedale è stato medicato per le ferite riportate alla testa. L’uomo è stato scarcerato. Il suo legale intanto sta valutando se le accuse a suo carico siano fondate.