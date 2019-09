Politica – Sondaggi: Salvini ancora in testa, Pd al 20,2%

Secondo un sondaggio Emg Acqua se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,1% degli intervistati voterebbe per il partito guidato da Salvini, il 20,2% per il Pd. Il M5S otterrebbe il 18,5% delle preferenze, Fratelli d’Italia il 7,3%, Forza Italia il 7,0%. Seguono Italia Viva al 3,4%, Più Europa al 2,7%, La Sinistra con il 2%. Per il 26% degli elettori del Pd Matteo Renzi ha fatto bene a separarsi dal Pd (“certamente sì” il 9%, “probabilmente sì” il 17%). Nel totale degli elettori sono il 31% ad esprimersi favorevolmente (“certamente sì” il 10%, “probabilmente sì” il 21%). Nettamente contrario all’interno dell’elettorato Pd è il 10%, mentre sul totale degli elettori il 40% dice che Renzi non ha fatto bene a separarsi dal Pd.