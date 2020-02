Politica – Enrico Letta: se vince Salvini rischiamo l’Italexit

La vittoria di Matteo Salvini rischia di portare l’Italia fuori dall’Ue e l’ambiguità del leader della Lega su questo punto è “insopportabile”. Lo ha detto Enrico Letta. Ha spiegato Letta: “Io sono profondamente contrario alle cose che fanno e dicono (Salvini e Meloni, ndr). Sono rispettoso del volere degli italiani e loro oggi hanno un grande consenso. Questo significa che c’è una grande responsabilità del centrosinistra e degli alleati di costruire un’alternativa che sia molto efficace e vincente, altrimenti vinceranno loro”. “E – ha precisato Letta – se vinceranno loro non è vero quello che molti benpensanti raccontano, che Salvini ha cultura di governo. Come è capitato alla Gb, gli è scattata la frizione e la Gb si è trovata fuori dall’Ue. Per come stanno le cose, se vanno al governo leader che non sono chiari su questa scelta di campo, la possibilità di ritrovarsi fuori esiste. E la cosa che mi preoccupa di più è che anche l’altro giorno Salvini su questo è stato ambiguo in una modalità insopportabile. O si sta dentro l’Europa o si sta fuori. Dentro e fuori è impossibile”.