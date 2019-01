Politica – A primavera la prima vera verifica della tenuta della coalizione di governo

In Italia in particolare l’appuntamento del 26 maggio (che coincide con le regionali in Piemonte e Basilicata) sarà la prima vera e propria verifica della tenuta della coalizione di governo Lega-Movimento 5 Stelle, e in particolare della risposta dei cittadini all’entrata in vigore delle norme introdotte nella manovra: reddito di cittadinanza e quota 100 infatti vedranno la loro effettiva attuazione a partite da aprile 2019. Entro l’anno poi il governo dovrà mettere mano necessariamente a una riforma della giustizia, alla quale è vincolata la riforma della prescrizione approvata nella legge anticorruzione ma che entrerà in vigore solo nel 2020. Un’altra legge che il Parlamento italiano sarà chiamata ad approvare entro il 24 settembre 2019 sarà quella sul testamento biologico: l’impegno arriva direttamente dalla Corte Costituzionale, che così ha chiesto quando è stata chiamata a giudicare sulla vicenda di Marco Cappato, mandato a processo per aver aiutato Dj Fabo a ricorrere all’eutanasia in Svizzera