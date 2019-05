Plastica, scatta il divieto per piatti e posate monouso in Europa.

L’Unione europea rilancia l’economia circolare. IL 21 maggio il Consiglio europeo ha approvato la direttiva che limita fortemente la produzione di oggetti monouso in plastica. In particolare, è stata messa al bando la plastica usa e getta per posate e piatti (sono esclusi però i bicchieri), cannucce, cotton fioc, bastoncini per palloncini, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso. Per le bottiglie in PET, invece, è previsto l’obiettivo di intercettare almeno il 90% dell’immesso al consumo entro il 2030 (con un obiettivo intermedio del 77% al 2025) e, sempre per il 2030, quello di garantire che le nuove bottiglie contengano almeno il 30% di materiale riciclato (25% al 2025). Inoltre, il principio della responsabilità estesa del produttore viene applicato a prodotti che contengono plastica, come filtri del tabacco, palloncini, assorbenti igienici, salviette umidificate e prodotti per la pesca. Per tutti questi oggetti il produttore avrà l’obbligo di coprire i costi di raccolta e quelli del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e le misure di sensibilizzazione. Infine, per quanto riguarda i rifiuti che vengono portati a riva dai pescatori perché finiscono nelle reti, gli Stati europei dovranno organizzare forme di raccolta presso i porti, sempre con i costi di gestione a carico dei produttori.