Più di 380mila vittime nel mondo per il Covid

Sono più di 380mila i decessi per il Covid-19 confermati in tutto il mondo, con più di 6,3 milioni di persone contagiate dal virus: è quanto emerge dall’ultimo bilancio diffuso questa mattina dalla Johns Hopkins University. In particolare, le vittime per la pandemia nel mondo sono 380.318, con il Brasile che si appresta a superare l’Italia, con un bilancio ad oggi di 31.199 decessi. I paesi più colpiti dal coronavirus sono nell’ordine: Stati Uniti(1.831.821 casi), Brasile (555.383), Russia (423.186), Regno Unito (279.392), Spagna (239.932), Italia (233,515), India (207.191), Francia (188.450), Germania (183.879), Perù (170.039). A questi numeri si contrappone il negazionismo tutto italiano della “forza” o della “carica virale” del SARS-CoV-2, il virus responsabile della malattia COVID-19. Sono dovuti intervenire gli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità e di altre istituzioni scientifiche per smentire con decisione le affermazioni di questo tipo che imperversano in Italia. Ieri, l’epidemiologa dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Maria Van Kerkhove, è stata molto chiara: “In termini di trasmissibilità, non è cambiato; in termini di gravità, non è cambiato”. Dal canto suo, Martin Hibberd, professore di nuove malattie infettive alla London School of Hygiene & Tropical Medicine ha affermato che gli studi più importanti relativi ai cambiamenti genetici del virus SARS-CoV-2 non sostengono l’idea che stia diventando meno potente o che si stia indebolendo in nessun modo. Per essere più precisi: “Con i dati relativi a Oltre 35mila genomi del virus non c’è attualmente nessuna prova che ci sia alcuna significativa differenza in termini di gravità”. Anche Oscar MacLean del Centre for Virus Research dell’Università di Glasgow ha detto che “non c’è alcun supporto nella letteratura scientifica del fatto che il virus si sia indebolito, e la cosa appare piuttosto non-plausibile”. Stessa opinione, raccolta dalla Reuters, arriva dai genetisti della Johns Hopkins University, Wake Forest Baptist Medical Center, George Washington University Northwell. Quindi di cosa si sta parlando in Italia, e perché, non si è capito bene.