Più di 32.000 bambini sono stati riportati dagli Stati Uniti e dal Messico a El Salvador, Guatemala e Honduras tra gennaio e agosto 2019, il doppio dei 15.711 nello stesso periodo nel 2018. Lo rende noto l’Unicef, sottolineando come i bambini migranti nel Nord dell’America Centrale, Messico e Stati Uniti si trovino ad affrontare un accesso significativamente ridotto alla sicurezza e alla protezione internazionale, in gran parte a causa della recente ondata di accordi e cambiamenti politici adottati dai governi della regione. Nel loro insieme, questi sviluppi stanno avendo profonde conseguenze per i bambini, molti dei quali sono rimasti senza opportunità sicure per sfuggire alla violenza e all’estorsione e cercare protezione o ricongiungersi con i familiari all’estero. Nel frattempo, mentre vengono chiusi percorsi migratori sicuri e regolari, le condizioni dei bambini e delle famiglie che vivono nel Nord dell’America Centrale rimangono critiche. Nonostante gli sforzi nazionali, la violenza, la criminalità organizzata, l’estorsione, la povertà e l’accesso limitato a un’istruzione di qualità e a servizi sociali continuano a far parte della vita quotidiana di milioni di persone. Nella regione ci sono alcuni dei paesi più violenti del mondo e l’accesso all’istruzione e ad altri servizi essenziali è limitato. Gli accordi di cooperazione in materia di asilo recentemente firmati significano essenzialmente che i bambini che attraversano la regione saranno ora costretti a cercare protezione nei paesi nel Nord dell’America centrale. La criminalità organizzata e la violenza in molte aree rendono alcune zone di questi paesi insicure per i bambini nati lì, ancora di più per coloro che arrivano da altri luoghi. In Messico, i protocolli di protezione dei migranti hanno portato a un aumento del numero di bambini migranti bloccati nelle zone di frontiera in attesa che i loro casi di asilo passino attraverso il sistema giudiziario statunitense – un processo che può richiedere mesi. In molte di queste aree, i bambini migranti e le loro famiglie incorrono in sfruttamento, violenza e abusi e non hanno accesso ai servizi essenziali. Gli effetti combinati dei protocolli sulla protezione dei migranti e dei nuovi accordi di cooperazione in materia di asilo stanno esponendo i bambini a grandi rischi. Migliaia di bambini sono coinvolti in un estenuante ciclo di violenza e privazioni a casa, pericoli lungo il percorso, detenzione o limbo, espulsione e così via – un ciclo che sta distruggendo il tessuto sociale delle famiglie e delle comunità. Più di 32.000 bambini sono stati riportati dagli Stati Uniti e dal Messico a El Salvador, Guatemala e Honduras tra gennaio e agosto 2019, il doppio dei 15.711 nello stesso periodo nel 2018. L’UNICEF è sul campo nella regione, al lavoro per fornire ai bambini sradicati protezione e servizi essenziali ovunque si trovino. Stiamo anche lavorando con le autorità e le ONG per ampliare la loro capacità di soddisfare le esigenze dei bambini migranti e per garantire che nelle procedure migratorie si tenga nella massima considerazione l’interesse superiore dei bambini. Tuttavia, è urgentemente necessario un maggiore sostegno.

Garantire il benessere dei bambini migranti richiede una risposta collettiva da parte di tutti i paesi coinvolti, oltre che della comunità internazionale. Questo sforzo dovrebbe comprendere diverse componenti: In primo luogo, i governi dovrebbero dare priorità alla protezione dei minorenni – a prescindere da chi siano, da dove provengano o come siano entrati nel territorio – e garantire l’accesso alle procedure di asilo in modo sicuro e tempestivo. Ciò implica fornire ai bambini e alle loro famiglie l’accesso al territorio per chiedere asilo, assicurare un’accoglienza e un’assistenza adeguata ai bambini e alle famiglie e rafforzare i sistemi nazionali di protezione dell’infanzia per proteggere e sostenere i bambini. In secondo luogo, la comunità internazionale dovrebbe fornire aiuto e investimenti che proteggano i bambini dalla violenza e aumentare le opportunità di apprendimento e di guadagno per garantire che i paesi terzi siano, di fatto, sicuri. In terzo luogo, la comunità internazionale dovrebbe fare di più per aiutare ad affrontare i bisogni più urgenti dei bambini migranti e delle famiglie della regione, compreso il sostegno psicosociale e le opzioni di accoglienza alternativa per evitare la detenzione e la separazione familiare, aumentando nel lungo periodo la protezione dei migranti e le capacità di asilo lungo il corridoio dal Nord dell’America Centrale agli Stati Uniti. Infine, i governi della regione e la comunità internazionale dovrebbero unirsi per affrontare le cause profonde che spingono i bambini e le famiglie ad abbandonare le loro comunità – povertà, violenza e mancanza di opportunità formative ed economiche. Se queste azioni non verranno intraprese con urgenza, la regione potrebbe essere coinvolta in una crisi insormontabile. Minacce e molteplici privazioni stanno costringendo migliaia di bambini e famiglie ad abbandonare le proprie case senza avere un posto sicuro dove andare. Possiamo e dobbiamo fare di meglio per loro – insieme. Possiamo contribuire a fornire sicurezza e opportunità sia ai bambini a casa sia ai bambini migranti.