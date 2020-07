Pignola (PZ), revolver e coltelli in camera da letto: arrestato 47enne

Trovato in possesso di un revolver, un uomo di 47 anni è stato arrestato a Pignola dai Carabinieri, che lo hanno denunciato anche per il possesso di due grossi coltelli. Le armi sono state trovate dai militari durante una perquisizione nella casa dell’uomo, dove erano giunti dopo la segnalazione di una lite fra coniugi. Placato il litigio, i Carabinieri hanno controllato la casa, trovando in un mobile della camera da letto un revolver calibro 32 con il numero di matricola cancellato. Sono stati trovati anche un coltello a scatto e un pugnale, lunghi 33 e 50 centimetri. Sia il revolver sia i coltelli sono stati sequestrati.