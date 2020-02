Un uomo di 38 anni è stato arrestato, a Pignola, dai Carabinieri, con le accuse di tentativo di omicidio e violenza privata. I militari sono intervenuti in una casa dove era in corso una lite. L’uomo, giunto dalla fidanzata, ha trovato in casa un giovane: ha colpito la donna con calci e pugni e, con un coltello preso in cucina, ha cercato di ferire il giovane, il quale si è difeso.