Piaggine, il 10 agosto Eleviamo la cultura

Per il terzo anno consecutivo il Rifugio Cervati a Piaggine è risultato idoneo alla candidatura per la rassegna nazionale Rifugi di Cultura improntata sulla valorizzazione delle Terre Alte e il tema di questa edizione sarà “Letteratura e Montagna”. Dunque domani Sabato 10 agosto dalle 9, si terrà Eleviamo la Cultura, evento promosso dal Rifugio e dalla sottosezione Cai di Montano Antilia in collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il comune di Piaggine e il Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano. Nel corso dell’iniziativa verrà presentato il libro “Cervati Lo spirito di una generazione fantastica” di Francesco Domini e verrà inaugurata la biblioteca più alta della regione Campania intitolata a Sabatino Landi, pietra miliare dell’escursionismo del nostro territorio. L’enogastronomia rurale e la musica popolare allieteranno la giornata mentre Antonio Matrella, allevatore di Piaggine, allestirà l’angolo del pastore con caseificazione in diretta e i suoi formaggi ovicaprini saranno i protagonisti. La biblioteca è stata arricchita da tanti volumi donati da cittadini, istituzioni ed enti, invitati a donare una copia del proprio libro preferito. Le donazioni potranno essere effettuate anche nella giornata di domani 10 agosto. Durante il mese di settembre poi i ragazzi del Rifugio Cervati prenderanno parte ad una giornata di formazione organizzata dal Cai dedicata alla catalogazione dei libri e alla gestione della biblioteca.

Il presidente della sottosezione CAI di Montano Antilia Andrea Scagano ha spiegato che il Club si impegnerà affinché la biblioteca del Rifugio rientri nella rete nazionale delle biblioteche sezionali del CAI. Il sindaco di Piaggine Guglielmo vairo ha invece spiegato che il comune ha donato una serie di libri sul ruolo storico di Piaggine perché la storia del paese merita di essere scoperta e trasmessa alle giovani generazioni.