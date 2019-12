Petrolio, incontro tra Bardi e Confindustria: “L’obiettivo è lo sviluppo”

“Concertazione e condivisione con tutti” da una parte, “piena disponibilità al dialogo per uno sviluppo duraturo” dall’altra: sono le conclusioni del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e di Confindustria Basilicata, riassunte al termine di un incontro che si è svolto oggi, a Potenza. La riunione – ha sottolineato l’organizzazione degli imprenditori – ha portato al superamento delle “divergenze che si erano venute a creare sull’approvazione dell’intesa Tempa Rossa”, mentre la giunta regionale ha annunciato che “la Regione pianificherà, a breve, una riunione sul patto sul sito di Tempa Rossa e altri tavoli tematici”. Bardi (alla riunione ha partecipato anche l’assessore all’ambiente, Gianni Rosa), dal canto suo, ha sottolineato che “il governo regionale intende costruire tavoli di confronto con l’intera società lucana proprio a partire da Tempa Rossa e che non si vuole in nessun modo escludere da questa discussione Confindustria, che rappresenta una parte rilevante del mondo imprenditoriale”. il presidente della Regione, ricordando le linee programmatiche della giunta, ha puntato sul “rilancio della Basilicata alla luce anche del rallentamento del ciclo economico che registra il Paese. Occorre guardare a questi dati con lucidità e con rinnovato impegno se vogliamo recuperare questa bassa crescita e neutralizzare un ciclo non certo favorevole. E’ essenziale affrontare questa sfida, per una nuova e convincente stagione di sviluppo, con la più ampia collaborazione e con un più forte dialogo con tutti i corpi intermedi che compongono la nostra Regione. Va bene la concertazione ma dobbiamo saper distinguere ruoli e responsabilità”, per raggiungere – ha spiegato, in una nota diffusa dall’ufficio stampa della giunta regionale – attraverso l’uso dei diritti di sfruttamento del petrolio, “una crescita durevole”. Secondo Confindustria, il “presupposto condiviso” è “che il rilancio economico della Basilicata è l’obiettivo prioritario, da perseguire con azioni in grado di generare crescita economica, occupazionale e sociale con effetti stabili e duraturi sul territorio”. Il presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso, parlando anche a nome del consiglio di presidenza, si è detto “soddisfatto” per i risultati dell’incontro con Bardi e ha espresso l’auspicio “che questa sia la prima di una lunga serie di interlocuzioni e che si passi subito alla piena operatività sui vari tavoli aperti attinenti ai temi dello sviluppo delle imprese e del territorio”. Lorusso ha sottolineato, riguardo all’intesa su Tempa Rossa, la necessità di salvaguardare la “sostenibilità economica per le imprese lucane” e ha evidenziato la scelta condivisa di “aprire il tavolo della trasparenza previsto dall’intesa alle rappresentanze datoriali”. Infine, Confindustria ha sollecitato “la necessità di sbloccare i cantieri di alcune arteria strategiche per le aree produttive, come la Potenza-Melfi e la Matera-Ferrandina”, indicando il rilancio del settore edile “come priorità rispetto alla quale agire con tutti gli strumenti a disposizione”.