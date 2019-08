Pescopagano (PZ), al via domani la decima edizione della “Sagra della Podolica”

Mancano poche ore alla decima edizione della “Sagra della Podolica” in programma domani e sabato a Pescopagano. Si tratta della festa più attesa dell’anno organizzata dall’associazione “Pratica…mente”, che grazie a circa 180 volontari garantirà il pieno svolgimento dell’iniziativa che celebra uno dei prodotti simbolo di questo centro della Lucania nord occidentale, il gustosissimo caciocavallo Podolico. Il rinomato formaggio, da anni è il protagonista di un percorso enogastronomico che per due giorni riempie di migliaia di visitatori il piccolo centro lucano . Accanto al percorso gastronomico molto apprezzato anche per l’ottima realizzazione di un menù impostato sul caciocavallo, oltre alla tradizionale mostra mercato dei produttori di questo formaggio. Numerose le novità di quest’anno, a cominciare dalla presenza di ospiti d’ eccezione come ”Peppone” di Linea verde che assieme ai rappresentanti delle varie istituzioni e alla presenza del presidente della Regione, Vito Bardi, darà il via alla festa. Tanti i piatti che si potranno gustare nel corso della due giorni, a cominciare dalla mozzarella fresca al cacio impiccato, per continuare poi con i cavatelli con cruschi e mollica all’ ‘arepas’ preparate dalle donne che hanno vissuto in Venezuela, la mega griglia alla pizza fritta, le bombe di toro al carpaccio e il ‘mec podolico’. Novità di quest’anno “li gravaiuol”, ossia ravioli tradizionali con ricotta, cacio e menta saltati con burro di Podolica. Il tutto accompagnato da vini di etichette sannite, irpine e lucane. Quella di Pescopagano sarà poi una delle prime sagre lucane ad utilizzare posate, piatti e bicchieri compostabili. Le serate saranno allietate da giochi, colori e musica con i Napoliello, i Tammorrasia e l’onda latina. Non mancheranno varie attrazioni: mungitura, lavorazione della pasta filata, trebbiatura con macchina d’epoca, giostre e gonfiabili per bambini.