Pescara, Premio Internazionale Flaiano, tra i vincitori i registri Gagliardi e Capobianco

Ci sono anche i registi Francesco Gagliardi di Pertosa, e Stefania Capobianco, tra i vincitori del Premio Internazionale Flaiano che si svolgerà domani sera a Pescara, e che prevede riconoscimenti nei settori del cinema, teatro, radio, televisione e giornalismo. I premi Flaiano, da 46 anni, costituiscono una struttura articolata in tutta una serie di manifestazioni, rassegne, convegni, spettacoli nei quali confluiscono motivi concreti di cultura: nel senso specifico di produzione di ‘fatti’ letterari, teatrali, cinematografici e televisivi. I registi Gagliardi e Capobianco hanno ottenuto il premio speciale Presidenza per il film “Mò Vi Mento-Lira di Achille, un lungometraggio che ha già ricevuto molti premi. Stefania Capobianco, scrittrice, produttrice cinematografica, regista Francesco Gagliardi, regista e sceneggiatore e produttore cinematografico, domani sera saranno presenti alla cerimonia, in Piazza della Rinascita, a Pescara, dove saranno premiati i vincitori delle sezioni Teatro, Cinema, Radio e Televisione. La serata sarà condotta dal direttore Carmine Perantuono. Questa sera invece saranno assegnati i Premi di Narrativa e italianistica nel corso di una cerimonia che vedrà la partecipazione dei delegati dell’Ambasciata degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e della giuria tecnica composta da Renato Minore, Donatella Di Pietrantonio, Raffaele Manica e Raffaello Palumbo Mosca.