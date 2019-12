Perugia, Dragomir squalificato per 3 giornate

Le tre giornate di squalifica inflitte a Vlad Dragomir (Perugia) sono la sanzione più pesante decida dal giudice sportivo della Serie B dopo le partite della 15/a giornata. Il centrocampista è stato punito “per avere, al 49′ del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria”. Tra gli altri giocatori espulsi, due giornate (più ammonizione) hanno raggiunto Vasile Mogos (Cremonese) reo, dopo essere stato ammonito, di aver “rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa”. Una giornata a Giuseppe De Luca (Virtus Entella) espulso per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo. Per quanto riguarda i giocatori non espulsi dovranno scontare una giornata: Mirko Eramo (Virtus Entella); Luca Garritano (Chievo); Perparim Hetemaj (Benevento); Fabio Maistro (Salernitana).