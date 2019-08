Pertosa (SA), sabato l’inaugurazione della mostra “Land”

Domenica 18 agosto, alle ore 11.00, presso il Museo MIdA 01, si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte “Land”, organizzata dall’Associazione “Guaglioni e Amici del Muraglione” e dal Centro Studi Hemera in collaborazione con il Comune di Pertosa e la Fondazione MIdA. Il percorso espositivo “Linea Contemporanea 2019”, curato da Antonella Nigro, critica d’arte, raccoglie una ricercata selezione delle opere degli artisti Antonio Carotenuto, Ross Carpentieri, Pasquale Corvino, Gerardo Marzullo, Rosa Penna e Pasquale Zaccarella. L’iniziativa si inserisce nella X edizione della rassegna artistica GrottArte, promossa dall’associazione “Guaglioni e Amici del Muraglione”, che in questa occasione festeggerà anche i 30 anni di attività associativa. L’apertura della mostra, infatti, sarà preceduta, alle ore 9.30, dai saluti del presidente dell’associazione, Vittorio Caggiano, e dalla proiezione di due video dedicati alla storia dell’associazione e a quella del borgo di Pertosa, entrambi realizzati per lo speciale traguardo dei 30 anni. Seguirà, poi, l’apertura della mostra con la curatrice Antonella Nigro alla presenza degli artisti. Parteciperanno all’evento il sindaco di Pertosa, Michele Caggiano, e il presidente MIdA, Francescantonio D’Orilia. La mostra d’arte “Land” sarà aperta al pubblico dal 19 al 31 agosto 2019, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, con ingresso libero. Sarà possibile visitare anche la mostra documentaria “Nella terra dei Principi” in esposizione al 1° piano del Museo MIdA01.