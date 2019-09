Perseguita l’ex con minacce e insulti, arrestato 28enne a Lavello (PZ)

Un uomo di 28 anni, che ha precedenti di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri, a Lavello (Potenza), con l’accusa di aver messo in atto comportamenti persecutori nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. L’arresto è stato eseguito su disposizione del gip presso il Tribunale di Potenza, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo. Le indagini sono cominciate dopo la denuncia della donna, di 24 anni: l’uomo non aveva mai accettato la fine della relazione. Gli atti persecutori sono cominciati nel febbraio 2018 e sono andati avanti fino allo scorso mese di agosto: pedinamenti, minacce di morte ed ingiurie verbali e attraverso sms telefonici. La donna ha subito “un perdurante stato di ansia, paura e preoccupazione, per un fondato timore circa la sua incolumità, tale da determinare un’effettiva alterazione delle proprie abitudini di vita”.