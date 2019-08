Per l’ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov ora a rischio la sicurezza non solo in Europa

L’ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov, che nel 1987 firmò con il presidente Usa Ronald Reagan il trattato Inf, da oggi non più valido, ha dichiarato che questo sviluppo “mette a rischio la sicurezza non solo in Europa, ma in tutto il mondo”. “C’erano ancora delle speranze riguardo i nostri partner che, sfortunamente, non si sono concretizzate – ha detto all’agenzia Interfax Gorbaciov, oggi 88enne – credo che ora sia chiaro a tutti che si tratta di un brutto colpo per la sicurezza strategica”. Il Trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) per tre decenni punto centrale degli accordi per la sicurezza globale, è stato denunciato dagli Usa e decade ufficialmente da oggi. Mosca esorta gli Stati Uniti a valutare una possibile moratoria sul dispiegamento di nuovi armamenti armi dopo il ritiro Usa dal Trattato Inf sulle armi nucleari a medio raggio. “Abbiamo proposto agli Usa e ad altri Paesi Nato di valutare la possibilità di dichiarare lo stesso tipo di moratoria sul dispiegamento dei missili di raggio breve e intermedio, come quella annunciata da Vladimir Putin”, ha detto il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov, secondo l’agenzia Tass. Ryabkov ha tradotto in proposta di moratoria quando detto dal presidente russo riguardo la possibilità di astenersi, sia da parte russa, sia da parte Usa, dal dispiegamento di missili in regioni di particolare rilievo per le due parti. Putin, ha ricordato il viceministro, ha detto che “se gli Stati Uniti non dispiegano equipaggiamenti in certe regioni, allora la Russia si asterrà da simili mosse”. Gli Usa sostengono di avere deciso il ritiro dall’Inf a causa di violazioni da parte russa, mentre Mosca a sua volta accusa Washington: la Russia sostiene infatti che il dispiegamento di un sistema anti-missile Usa in Europa costituisca una violazione del Trattato da oggi cancellato.