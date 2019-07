Per il reddito di cittadinanza avanzate all’Inps più di 200 mila domande

Roma – Sicilia e Campania sono le uniche due Regioni in cui le richieste per il reddito di cittadinanza avanzate all’Inps sono più di 200 mila: nello specifico, 213.175 domande in Sicilia e 240.966 in Campania (di cui 142.764 solo nella provincia di Napoli). Di queste richieste presentate, 154.535 sono state accolte in Sicilia e 168.394 in Campania. Lo dicono i dati diffusi dall’Inps, che parlano in totale di 1.401.225 richieste di reddito di cittadinanza in tutto il paese delle quali 895.220 accolte, ovvero poco più del 63%. L’indagine periodica realizzata dall’Inps fa riferimento all’arco temporale da marzo (da quando il provvedimento-bandiera del M5S è entrato ufficialmente in attività) fino al 15 luglio scorso. Superano le cento mila richieste anche la Regione Lazio (126.144 domande, di cui 87.425 in provincia di Roma), la Lombardia (136.555 domande, di cui 52.791 in provincia di Milano) e la Puglia (121.225 richieste, di cui 34.627 in provincia di Bari). Tra le Regioni, invece, in cui il numero delle richieste non ha raggiunto neppure le 10 mila richieste troviamo la Valle d’Aosta (1.834 domande), il Trentino-Alto Adige (5.216 richieste) e il Molise (7.993 richieste).