Per il coronavirus pagata finora Cassa Integrazione a 4,6 milioni di lavoratori

Con la cassa integrazione per il coronavirus finora “4,6 milioni di persone sono state pagate”. Lo ha affermato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, secondo cui “la platea potenziale è di 7,2 milioni di lavoratori”, che corrisponde a “quelle aziende hanno fatto una prenotazione di risorse”. Il numero definitivo dei lavoratori da pagare con la Cig, ha spiegato il presidente durante un’audizione in commissione lavoro al Senato, si avrà “quando le aziende manderanno il consuntivo a fine mese, con il numero di ore in cui i lavoratori sono stati messi a riposo”. Con la fine del lockdown il 4 maggio, ha aggiunto Tridico, oltre due terzi dei lavoratori del settore privato sono tornati “a pieno regime”. Con il primo Dpcm di marzo era scattato il blocco per 1,8 milioni di lavoratori e con il secondo provvedimento per 4,5 milioni di persone.