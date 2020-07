Per gli amanti del trekking: ecco i sentieri più belli.

Dal cuore dell’Appennino con il cammino delle Terre Mutate alla bellezza e ai colori del mar Tirreno e della costiera amalfitana. La stagione estiva con le sue giornate ricche di luce e sole ben si presta per pianificare camminate ed escursioni. Tante le bellezze e i luoghi che si possono scoprire, tra mare e montagna, sia nel proprio territorio sia virtualmente allargando il proprio “orizzonte geografico” e ammirando le meraviglie della Penisola e della natura italiana. La costiera Amalfitana è uno dei siti turistici più famosi e visitati della Penisola dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Le sue bellezze naturali ed i suoi paesaggi pittoreschi l’hanno resa, specialmente a partire dal secondo dopoguerra, una delle mete predilette del jet set mondiale, ragione che le è valsa il soprannome di “Divina Costiera”. I Monti Lattari costituiscono la catena montuosa della Costiera Amalfitana, qui si snoda una imponente rete sentieristica composta da circa 530 Km composta da un Alta Via (sentiero 300), lunga 70 Km, che attraversa l’intera penisola da Cava dei Tirreni a Punta Campanella, e da ulteriori 124 sentieri. Tra gli itinerari mappati dai volontari di Legambiente: il Sentiero degli Dei, lungo circa 6 km che collega Bomerano, frazione di Agerola, a Nocelle, frazione di Positano. Il sentiero dei Limoni, cammino che attraversa giardini e limoneti per circa 8 km, passando per i comuni campani di Maiori, Minori e Ravello ed è percorribile in entrambe le direzioni. La fitta rete sentieristica della Costiera Amalfitana si estende anche nell’entroterra della Penisola Salernitana, nel cuore verde e selvaggio del Parco Regionale dei Monti Lattari. Tra gli altri itinerari mappati: L’Alta Via, il tracciato più alto, con una latitudine media di 1062 m da Agerola a Pian del Pero (Faito), i principali sentieri che percorrono la Valle delle Ferriere, e poi quelli che portano sulle tracce del mito delle Sirene, che Ulisse incontrò durante il suo ritorno verso Itaca, raccontato da Omero nell’Odissea. Siamo all’interno dell’area naturale marina protetta Punta Campanella.