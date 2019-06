Per Federconsumatori, il primo anno di vita di un bimbo può costare fino a 15mila euro

Secondo le ultime stime di Federconsumatori, il primo anno di vita di un bimbo può arrivare a costare a genitori e famigliari fino a 15mila euro totali con un aumento medio rispettivamente del +0,7% per i costi minimi e del +1,4% per i costi massimi rispetto allo stesso studio effettuato nel 2017. Il sito Idealo ha realizzato un’analisi per capire quanto è possibile risparmiare procedendo all’acquisto online. La possibilità di risparmio massimo medio del -42,4% (pari a 937,39 euro) considerando i prodotti più importanti per i primi dodici mesi di vita di un bambino. In Italia, nell’ultimo anno, l’interesse online nei confronti della categoria “Bambini & Neonati” è cresciuto del +87,9% e i prodotti maggiormente cercati sono stati passeggini, scarpine e seggiolini per auto. Al contrario, hanno attirato il minor interesse online le borse fasciatoio, i prodotti per la cameretta dei neonati e i prodotti di sicurezza per i bambini come i baby monitor. Considerando i prodotti necessari e per la sicurezza della prima infanzia, le maggiori possibilità di risparmio si possono avere acquistando online ciucci, prodotti per la sterilizzazione, scalda biberon e fasciatoi. Ancora, biberon, getta pannolini e infine baby monitor.