“Penisola Sorrentina”, consegnati i riconoscimenti

Al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento consegnati ieri sera i premi “Penisola Sorrentina Arturo Esposito” 2019 posti sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. A salire sul palco, chiamati dal patron Mario Esposito, affiancato al podio dalla madrina Angela Achilli, sono stati personaggi rappresentativi del patrimonio culturale, del cinema, del teatro. Tra i più acclamati Christian De Sica e Sergio Cammariere premiati da Luca Barbareschi e Danilo Rea, responsabili della sezione teatro e musica del riconoscimento. Suggestiva poi l’incursione nel mondo dell’opera lirica con l’esibizione di Svetlana Kasyan, star mondiale della lirica reduce dall’ ”Aida” all’Arena di Verona. E poi tanta musica con Pierdavide Carone, pupillo di Lucio Dalla e premiato come migliore autore. Tante risate con Gino Rivieccio, che ha ricevuto da Giancarlo Magalli il premio speciale “Dino Verde” per i 40 anni di attività. Premi per il giornalismo a Fabrizio D’Esposito e Gennaro Sangiuliano. Applausi per Ludovica Nasti, protagonista della serie Rai “L’amica geniale”. Premiata come personaggio femminile dell’anno Vanessa Gravina, tra le protagoniste della fortunata serie Rai “Il Paradiso delle signore”. Spazio, infine, alla comunicazione istituzionale con un riconoscimento al progetto portato avanti dalla Presidenza della Rai e dalla Presidenza de Senato, “Senato & Cultura”. Tra gli ospiti della prestigiosa kermesse il giornalista Magdi Cristiano Allam e le attrici Francesca Cavallin e Anna Capasso. La serata è stata dedicata alla memoria del Prefetto Mario Esposito, già presidente onorario del Premio cui è stato dedicato un tributo in versi interpretato da Antonio Salvoni e Liborio Preite. Il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito” è promosso in sinergia con il Comune di Piano di Sorrento ed è inserito nel cartellone del Poc Campania riservato agli eventi di rilevanza nazionale ed internazionale.