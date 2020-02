Pellezzano (SA), un successo straordinario per l’iniziativa “Un Dottore per Amico”

Nuovo successo per il terzo incontro “Sentirci Bene” nell’ambito del progetto “Un Dottore per Amico”, realizzato con il patrocinio del Comune di Pellezzano e dell’Asl Salerno tenuto domenica 9 febbraio presso la biblioteca comunale. Tantissimi i bambini che accompagnati dai rispettivi genitori hanno potuto fruire della visita gratuita da parte del dottore Remo Palladino, direttore del reparto di otorinolaringoiatra del Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore. “Con la consueta gratitudine – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Luigi Carrella- ringrazia il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra e il direttore generale dell’Asl Salerno, Mario Irvolino, per aver sostenuto tale iniziativa. Un ringraziamento particolare è rivolto al dottore Palladino per aver visitato i piccoli pazienti a titolo del tutto gratuito instaurando con gli stessi un rapporto di sincera simpatia ed empatia dimostrando un alto senso di professionalità e sensibilità”.