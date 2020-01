Pellezzano (SA), un successo straordinario per l’iniziativa “Un medico per amico”

Grande riscontro per il secondo appuntamento dell’iniziativa “Un medico per amico” con il patrocinio del comune di Pellezzano e dell’Asl Salerno, che è svolto tenuto ieri presso la biblioteca comunale. Numerosi i bimbi che si sono presentati per usufruire della visita oculistica con la dottoressa Cristina Massaro, dirigente medico dell’Asl Salerno coaudivata e dalla sua assistente Paola Chiara Marchese. La visita diabetologica, invece, è stata effettuata dalla dottoressa Paki Memoli, a sua volta coaudivata dal suo collaboratore Mario Fortunato. Il presidente della Pro Loco, Luigi Carrella, ringrazia il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra e il direttore generale dell’Asl Salerno, Mario Iervolino per aver concesso il patrocinio all’iniziativa e le due professioniste che hanno offerto la loro disponibilità aderendo con uno spirito di puro volontariato alla realizzazione del progetto, dimostrando una alta professionalità e sensibilità, poiché le prestazioni sono state eseguite a titolo del tutto gratuito. Domenica 9 febbraio ci sarà la visita oculistica.