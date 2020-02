Pellezzano (SA), il 9 febbraio l’iniziativa “Un Dottore per amico”

Domenica 9 febbraio, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso la Biblioteca Comunale di Pellezzano in via Petraroia, si terrà il terzo appuntamento del programma “Un Dottore per amico”, che prevede visite pediatriche gratuite per i bambini fino ai 13 anni. La giornata sarà dedicata ala prevenzione delle malattie dell’orecchio e delle vie aeree superiori (naso, faringe e laringe) con il dottore Remo Palladino, primario del reparto Otorinolaringoiatra dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore che effettuerà a titolo gratuito visite specialistiche.