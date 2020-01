Pellezzano (SA), il 19 gennaio visite pediatriche gratuite

Domenica 19 gennaio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso la Biblioteca Comunale di Pellezzano in Via Petraroia, si terrà il secondo appuntamento del programma “Un Dottore per Amico” che prevede visite pediatriche gratuite per i bambini fino a 13 anni. La giornata sarà dedicata alle visite oculistiche con l’equipe della dottoressa Paki Memoli, che concluderà il percorso iniziato due settimane fa. La visita oculistica è mirata a prevenire l’ambliopia (sintomo occhio pigro) per gli adolescenti fino all’età di 6 anni mentre per i ragazzi dai 7 ai 13 anni la dottoressa si è resa disponibile ad effettuare, sempre gratuitamente, visita presso il suo studio privato per una valutazione attraverso attrezzature adeguate entro il mese di febbraio. Nell’occasione ci sarà l’intervento del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra che ricorderà il piccolo Alessandro Farina deceduto a una causa di una diagnosi tardiva della patologia diabetica.