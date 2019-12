Pellezzano (SA), al via l’iniziativa “Un dottore per amico”

Domani, domenica 29 dicembre, alle ore 10.00, presso il Centro Polifunzionale di Coperchia, si terrà la presentazione dell’iniziativa “Un dottore per amico”, una serie di appuntamenti che prevedono visite pediatriche gratuite per i bambini al di sotto dei 13 anni, per la prevenzione delle malattie croniche che riguardano il diabete, le malattie della vista, dell’udito e dei denti, la corretta alimentazione, la protezione della pelle. Saranno presenti al primo appuntamento, che riguarderà la prevenzione del diabete, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, la dirigente della Uosd Prevenzione Salute dell’Asl Salerno, la dottoressa Rosa Maria Zampetti, la referente della Rete Diabetologica Aziendale Asl Salerno, dottoressa Paky Memoli, il presidente della Pro Loco Pellezzano, Luigi Carrella. L’evento è dedicato alla memoria del piccolo Alessandro Farina, deceduto nel dicembre 2017 a causa di una diagnosi tardiva della patologia diabetica. Nell’occasione, alla madre del tredicenne prematuramente scomparso verrà consegnata una targa commemorativa.