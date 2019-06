Pellegrini: “Dobbiamo vincere le due partite per qualificarci alla semifinale”

L’autore della rete del 3-1 contro la Spagna, Lorenzo Pellegrini, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Volevo ringraziare Totti per quello che ha detto su di me. Abbiamo un bel rapporto ed oggi era una giornata particolare per chi gli vuole bene. Non entro nel merito delle sue parole ma sicuramente lui e Daniele De Rossi mi mancheranno molto”.

Il centrocampista azzurro ha analizzato la dinamica che ha portato alla concessione del calcio di rigore: “Era netto, ero sicuro che l’arbitro avesse fischiato. Il fallo è iniziato fuori area ma io ho fatto qualche metro per provare a segnare perchè immaginavo che il cross di Orsolini arrivasse in area. Siamo un gruppo fantastico, uniti fuori, spero che questa unione si veda anche in campo”.

Il classe ’96 si era aggregato al gruppo dopo essere stato convocato da Mancini: “L’esperienza con la nazionale maggiore ci ha permesso di allenarci con i campioni. Loro ci aiutano a capire quanto sia importante il pallone. Ho seguito i miei compagni, la mia convocazione era scontata”.

C’è spazio anche per analizzare la vittoria sulla Spagna: “Ieri abbiamo disputato un’ottima partita per il risultato e perchè ci siamo divertiti. Abbiamo dimostrato che sappiamo giocare. Abbiamo qualche consapevolezza in più, ma dobbiamo vincere le prossime due partite qualificarci alla semifinale”.

L’altro goleador della squadra è stato Chiesa: “I fatti parlano per lui, ha avuto un atteggiamento da vero leader dell’Italia. Ha combattuto e aiutato, gli ho fatto i complimenti”.

Chiosa finale dedicata ai tifosi: “E’ stato pazzesco, non me l’aspettavo. Quando canto l’inno mi vengono i brividi e giocare a casa nostra è bello: ci hanno dato importanza e non era scontato”.