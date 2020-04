Peculato e abuso d’ufficio, arrestati un dirigente e un’infermiera a Salerno

Salerno – Un dirigente medico dell’Ospedale “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino, docente all’ Università di Salerno, ed una coordinatrice infermieristica sono stati arrestati dai carabinieri del Nas, con l’accusa di peculato, falso e concorso in abuso d’ufficio. Secondo quanto emerso dall’ inchiesta del pm di Nocera Inferiore Anna Chiara Fasano e del Procuratore Antonio Centore il medico si sarebbe appropriato di apparecchiature dell’ università per eseguire visite specialistiche private ed attività intramoenia. Antonio Centore il medico si sarebbe appropriato di apparecchiature dell’università per eseguire visite specialistiche private ed attività intramoenia. Il professionista è accusato anche di abuso d’ufficio in quanto programmava le visite mediante contatto diretto, senza passare per il Centro Unico di Prenotazioni, riscuotendo i compensi senza versare all’ ente ospedaliero la quota spettante. La coordinatrice infermieristica dell’ ospedale “Fucito” è accusata di concorso in abuso d’ufficio perché avrebbe stravolto la lista d’attesa favorendo alcuni pazienti.