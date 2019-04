Pasqua, Coldiretti: “Il 65% degli italiani pranza a casa”

Il 65% degli italiani ha deciso di consumare a casa propria o di parenti e amici il tradizionale pranzo di Pasqua per il quale è stimata una spesa media di quasi 70 euro a famiglia. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè ‘La Pasqua 2019 degli italiani a tavola’. Tornano anche le grandi tavolate ed in media, su ogni tavola di pasqua ci saranno 8 persone che nella stragrande maggioranza dei casi (80%) consumerà un menù tradizionale con piatti tipici regionali. Ci sarà un esiguo 5% che si mantiene a dieta in vista dell’estate ed un 3% che mangia vegano o vegetariano. Oltre alle feste in casa non manca chi preferisce il ristorante o l’agriturismo dove, sottolinea Coldiretti, si stimano 350mila persone a tavola. Da nord a sud le ricette di Pasqua caratterizzano il Paese e l’alimento più rappresentativo della tradizione per la maggioranza degli italiani resta la carne d’agnello che viene servita in oltre la metà delle tavole (51%) in casa, nei ristoranti e negli agriturismi. “Il tradizionale pranzo di Pasqua – continua l’associazione – rappresenta anche un appuntamento determinante per la sopravvivenza dei pastori in Italia, anche in considerazione delle battaglie che gli allevatori stanno affrontando per vedersi riconosciuto un giusto prezzo per il latte”. Sulle tavole degli italiani non mancano i dolci come la colomba scelta dal 70% delle famiglie a pari merito con l’uovo di cioccolato. E quest’anno si assiste alla riscossa delle specialità regionali, sia dolci sia salate, preparate in casa in quasi sei famiglie su dieci (59%) nel rispetto delle tradizioni locali e che hanno le uova tra gli ingredienti principali. Tra questi la ‘scarcedda’ lucana, la torta pasqualina della Liguria, la cuzzupa calabrese, in Piemonte il Salame del Papa, nelle Marche le Ciambelle “strozzose”, in Ciociaria, nel Lazio, la Pigna pasquale che è anche il dolce tipico della Resurrezione cristiana in Molise.