Parte una settimana politica, difficile per maggioranza e governo

Oggi il Parlamento riapre i battenti dopo la pausa delle festività natalizie. Si riparte con una settimana politica difficile per maggioranza e governo, a partire dal vertice sulla giustizia e soprattutto sul nodo prescrizione che slitta però al 9 gennaio. L’incontro, atteso per domani, è stato rinviato per ragioni legate all’agenda di palazzo Chigi. Sarà un vertice delicato: M5s difende la legge Bonafede, entrata in vigore il primo di gennaio, che abolisce la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, mentre gli altri partiti sono contrari e chiedono una mediazione al premier Conte. Il Pd ha un proprio ddl, incentrato sulla certezza dei tempi nelle varie fasi del processo, mentre Italia Viva minaccia di votare il ddl di Forza Italia, a prima firma di Enrico Costa, che cancella la legge Bonafede e che a gennaio approderà in Aula. La prescrizione Dalla mezzanotte del primo gennaio è entrata in vigore la riforma della prescrizione approvata dal primo governo Conte lo scorso anno e contenuta nel disegno di legge anticorruzione, il cosiddetto “Spazzacorrotti”. La riforma, voluta dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e dal Movimento 5 Stelle, prevede il blocco assoluto della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. La prescrizione è l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo: con la riforma nessun processo finirà mai in prescrizione se è arrivato almeno a una sentenza di primo grado. La prescrizione è una forma di garanzia per gli imputati contro l’eccessiva lunghezza dei processi – visto che i processi hanno costi enormi per gli imputati, anche nel caso poi si concludano con un’assoluzione – ed è uno strumento che lo Stato può utilizzare quando non è più interessato a perseguire alcuni reati (quelli punibili con l’ergastolo, invece, erano già imprescrittibili prima della riforma). La prescrizione serve anche a ridurre gli errori giudiziari, dal momento che più passa il tempo più le indagini e i processi si fanno complicati. La riforma della prescrizione si applicherà solo ai presunti reati compiuti a partire dal primo gennaio del 2020 e solo dopo che si arriverà a una sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione.