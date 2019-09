Parchi, approvato il rendiconto di Gallipoli

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza il disegno di legge della giunta sul “Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 dell’Ente parco Gallipoli Cognato Piccolo dolomiti lucane”. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è di circa 160 mila euro, i residui attivi sono pari a 2 mila euro e i residui passivi a 65,5 mila euro. Il fondo cassa al 31 dicembre 2018 è di circa 236 mila euro. L’assemblea lucana, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa, ha inoltre approvato all’unanimità una delibera della giunta con cui vengono revocati ai Comuni di Accettura, Avigliano e Melfi (Potenza), i contributi del fondo di rotazione per acquisizione e urbanizzazione delle aree destinate all’edilizia residenziale pubblica. I finanziamenti, pari a 250 mila euro per tutte e tre le amministrazioni, sono stati revocati “per il mancato invio, da parte dei comuni, degli atti richiesti dagli uffici regionali nei tempi stabiliti”. Sempre all’unanimità, il Consiglio ha approvato anche una delibera della giunta relativa sulla programmazione di risorse, per il 2018-2019 del fondo di rotazione per l’acquisizione e la urbanizzazione delle aree destinate all’edilizia residenziale pubblica dei comuni di Atella per 350 mila euro, di Montemilone per 180 mila euro, di Ripacandida per 250 mila euro, di Vietri di Potenza (Potenza) per 350 mila euro e di Latronico (Matera) per 20 mila euro. I finanziamenti “serviranno per l’adeguamento delle opere di urbanizzazione a servizio delle aree destinate all’edilizia residenziale pubblica”.