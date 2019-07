Il Papa ringrazia i ‘caschi blu’ salernitani in Libano

Papa Francesco ha inviato una lettera, a propria firma, al Cappellano Militare don Claudio Mancusi per ringraziare i ‘caschi blu’ campani che nel periodo ottobre 2018-maggio 2019 hanno servito la causa della Pace in Libano, nell’ambito della Missione Unifil. Scrive il Papa: “Ringrazio tutti gli Operatori di Pace che contribuiscono a divulgare un messaggio di fraternità nei deserti del mondo”. Il Papa ha inoltre espresso gratitudine per aver ricevuto la raccolta degli “Atti” inerenti il percorso di edificazione della Chiesa “Maria Decor Carmeli e San Giovanni XXIII Papa” presso la Base Onu di Shama, consegnati lo scorso 26 giugno in Vaticano dal Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi, Generale di Brigata Diodato Abagnara e dal Cappellano. “Il luogo di culto ha un significato singolare perché è l’unica chiesa di Rito Latino nel sud del Libano e prima in Medio Oriente ad essere dedicata al Papa Buono, Patrono dell’Esercito Italiano”, spiega una nota diffusa dall’Ordinariato Militare