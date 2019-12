Panettone e prodotti di pasticceria, vola l’export

Prodotti da forno e di pasticceria, un business per l’Italia da 1,3 miliardi nel 2018, +4%, a ottobre e novembre il picco delle richieste, quasi un quarto del totale, pari a 313 milioni e se si somma anche dicembre si arriva a circa un terzo (31%). Un trend di crescita che continua nel 2019: +12% nei primi otto mesi rispetto allo stesso periodo del 2018. Le maggiori destinazioni sono Francia con 245 milioni (+5,4%), Germania con 223 milioni (+1,3%) e Stati Uniti con 124 milioni (+7%). Aumento a due cifre per Svezia (+36,7%), Ungheria (+23,6%), Canada (+16,5%), Portogallo (+14,7%) e Romania (+13%). Nuovi ingressi in classifica nel 2019 per Norvegia (+110%) e Israele (+29,5%). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Promos Italia, l’agenzia nazionale delle Camere di commercio per l’internazionalizzazione su dati Istat, anni 2018-2017, valori cumulati in euro.