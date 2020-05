Pandemia da Covid. Oltre 266mila i morti nel mondo.

Nel mondo i decessi a causa del coronavirus sono 266.432, mentre i casi sono quasi 4 milioni, 3.809.180. Negli Usa il bilancio dei morti è salito a 74.239. I casi di contagio sono oltre 1 milione, per l’esattezza 1.243.029. Casa Bianca boccia linee guida su riaperture. Trump rilancia accuse a Cina: “A wuhan qualcosa è successo” La Casa Bianca intanto ha bloccato l’uscita delle linee guida sulla riapertura perché ritenute “troppo caute”. Lo riporta la Cnn. Nelle diciassette pagine che compongono il documento, i Centri per il controllo e prevenzione delle malattie fornivano una serie di indicazioni tra cui suggerimenti per scuole e chiese. Donald Trump sostiene una riapertura veloce e completa. Il documento, secondo la Cnn, avrebbe suscitato perplessità nel presidente perché conterrebbe “troppe prescrizioni” e non farebbe distinzioni tra uno Stato rurale come il Tennessee e un’area popolosa come New York. La task-force coordinata dall’immunologa Deborah Birx ha chiesto ai Centri federali di avviare una revisione del documento. Il Presidente Usa, inoltre dopo che uno dei militari che lavora come valletto alla Casa Bianca è risultato positivo al coronavirus, ha detto – a margine di un incontro nello Studio Ovale – che si sottoporrà quotidianamente al test del Covid19. “Facevo il test una volta alla settimana, ora lo farò una volta al giorno, ma anche se fai il test una volta al giorno – ha aggiunto – qualcosa può accadere”. Poi è tornato a rilanciare la teoria del laboratorio di Wuhan come all’origine del coronavirus che ha provato l’attuale pandemia. “Qualcosa è successo”, ha detto ai giornalisti quando gli è stato chiesto della teoria, molto popolare nell’amministrazione Usa. “Probabilmente è stata incompetenza. Qualcuno è stato stupido”, ha aggiunto. Nei giorni scorsi il presidente Usa ha promesso un rapporto sul ruolo dell’istituto nella pandemia che ha messo in ginocchio il mondo. In Sud America oltre 16 mila morti, i casi accertati superano i 300mila In Sud America sono oltre 16 mila i morti per il Covid-19 e i casi accertati superano i trecentomila. Il Brasile, lo stato più colpito, ha oltre 8.500 morti, più della metà del continente, e 125.000 contagi accertati. In Perù i morti sono 1.500 su 55.000 contagiati. In Messico la crisi sembra avere una mortalità più alta: 2.700 morti contro 27.600 casi. In Asia superati i 10mila decessi In Asia, sono oltre 10mila i decessi a causa del coronavirus secondo un conteggio dell’Afp. In Turchia 3.641 il numero dei morti, dopo i 57 decessi delle ultime 24 ore Il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, ha aggiornato il bilancio dell’epidemia di covid-19 in Turchia, dove sono stati registrati 133.721 casi in tutto a partire dal 10 marzo scorso, con poco meno di 83 mila pazienti guariti, mentre è arrivato a 3.641 il numero dei morti, dopo i 57 decessi delle ultime 24 ore. Dopo i 2.253 nuovi casi riscontrati ieri il numero dei positivi delle ultime 24 ore è sceso a 1.977 a fronte di poco più di 30 mila tamponi effettuati. Gli ultimi due giorni hanno fatto registrare una leggero aumento dopo che per quattro giorni consecutivi la Turchia era scesa sotto i 2 mila infetti giornalieri. Il ministro ha annunciato attraverso il proprio account Twitter che la Turchia punta a raggiungere presto il milione e mezzo di test effettuati.