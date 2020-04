Pandemia: aumentano gli adescamenti di minori online

Le misure di distanziamento sociale continuano ad essere uno dei metodi più importanti per contenere il contagio epidemico ed è quindi importante continuare a restare a casa fino a quando sarà necessario. Probabilmente a soffrire di più di questa forzata vita domestica sono i minori che, di conseguenza, hanno inevitabilmente intensificato l’uso di internet e dei social network per studiare, svagarsi, giocare e comunicare con i propri coetanei e con il mondo esterno. Contestualmente purtroppo, come riferito dalla Polizia Postale, si registra una crescita degli adescamenti on-line con i pedofili che hanno intensificato la loro azione di adescamento in rete approfittando delle scuole chiuse e del tanto tempo libero che anche i giovanissimi trascorrono on line. Ed infatti, c’è stata una vera e propria impennata delle denunce per adescamenti sul web nei giorni del Coronavirus. Secondo i pediatri e la Polizia Postale “Seguire i nostri figli quando stanno davanti a smartphone e al pc è una regola da mettere in pratica sempre; seguirli in questi giorni di emergenza è ancora più necessario, ed è anche più facile visto che a casa ci siamo anche noi.” Sottolineando come “in questi giorni è estremamente pericoloso lasciare da soli i minori a navigare liberamente in rete. Così i pedofili trovano terreno fertile”. L’adescamento sui social o anche mediante i giochi on-line si sviluppa sempre attraverso le stesse fasi. Si inizia sempre con una richiesta d’amicizia, l’adescatore prova a instaurare un contatto con la vittima. I più giovani, i più piccoli, accettano con meno timori le nuove richieste, magari il contatto può avvenire tramite le piattaforme da gioco. Una volta accettata l’amicizia l’adescatore, pian piano, cerca di consolidare il rapporto attraverso una chat duratura dove far credere al bambino di essere suo amico e di condividere gli stessi interessi. Nella terza fase l’adescatore verifica, dalle risposte della vittima, se ci può essere un’interferenza da parte dei genitori e chiede al piccolo di rimanere solo. Nella fase quattro prova ad instaurare intimità con la vittima in modo da passare poi nella fase cinque alla richiesta e all’invio di materiale pornografico. In questa fase, l’adescatore potrà provare anche a fissare un incontro in luoghi conosciuti e considerati sicuri dal bambino. Per i genitori, oltre a seguire i propri figli, può essere utile parlare con loro fornendogli gli strumenti per comprendere se dietro al nuovo contatto on line c’è una persona pericolosa. È, infatti, importante che i nostri figli sappiano di trovarsi in una situazione potenzialmente pericolosa se quel contatto on line dice di tenere a loro ma dice cose che sembrano troppo volgari o creano in loro disagio, se parla sempre di sesso in chat o nei messaggi, se chiede insistentemente immagini private e intime, se li minaccia perché vuole altre immagini e video, se chiede i numeri o i contatti di altri amici, se vuole insistentemente incontrarli. In questi casi, il minore, non deve aspettare, non deve avere paura o vergognarsi, ma deve chiedere aiuto a un adulto. Esistono poi delle regole generali di condotta sul web che possono evitare ai nostri figli di ritrovarsi in queste situazioni: è importante non rilevare mai in Rete i dati personali quali nome, cognome, età indirizzo, numero telefono, scuola, nome amici; non incontrarsi mai personalmente con chi si è conosciuto in Rete; evitare di compilare moduli on-line. Infine, non devono mai dimenticare che le loro foto e video una volta condivisi sui social potranno essere condivisi all’infinito da chiunque, anche se sono stati cancellati dallo smartphone e dal profilo social.