Panda sempre prima assoluta nella top ten delle auto più vendute

Sono cinque i modelli del gruppo Fiat Chrysler nella top ten delle auto più vendute in Italia a maggio, un mese in cui Fca ha avuto un calo delle immatricolazioni del 57,2% mentre il mercato ha segnato un -49,61%. Oltre alla Panda sempre prima assoluta, nella classifica delle macchine bestseller ci sono anche le Jeep Compass e Renegade, la Lancia Ypsilon e la Fiat 500X. Il marchio Jeep a maggio ottiene un risultato migliore rispetto alla media del mercato, con il 4,6% di quota, +0,3 punti percentuali in più rispetto a un anno fa. Fiat raggiunge il 14% di quota, Alfa Romeo l’1,2% (stabile rispetto al 2019) e Lancia il 2,45%. Tra i modelli, la Panda con il 46,8% è l’auto più venduta in assoluto a maggio. E nel segmento A, insieme con la 500 (seconda), la quota Fiat è sopra il 60%. La Lancia Ypsilon è la vettura top seller del segmento B con una quota dell’11,1% e la Tipo è prima nel segmento C (quota del 16,2%). Nel complesso Fca ha oltre il 21% di quota nella categoria grazie anche alla Giulietta tra le top five. Al vertice dei rispettivi segmenti ci sono anche Jeep Compass (13,2%) e Fiat 500L (41,1%), mentre sono sempre nelle posizioni di vertice dei loro segmenti Fiat 500X e Jeep Renegade (insieme hanno il 21% di quota nel loro segmento), Alfa Romeo Stelvio e Giulia.