Palinuro (SA), al via le iscrizioni per il corso sull’assaggio degli oli

Sabato 18 gennaio, alle ore 9:00, presso il Villaggio degli Olivi (Corso Carlo Pisacane, 171), si terrà un corso di avvicinamento all’assaggio degli oli da olive e delle olive da mensa, organizzato dall’ O. P. Confoliva, in collaborazione con la Confagricoltura di Salerno.Introdurrà il corso il presidente della O. P. Confoliva, Pier Luigi Silvestri; seguirà un corso per la valorizzazione, la corretta conoscenza e utilizzo dell’oliva, a cura di Raffaele Sacchi, dell’Università Federico II di Napoli, con testimonianza di produzione da parte delle aziende Forno Antico di San Mauro La Bruca e della Country House La Contadina di Alfano. A conclusione dell’evento verrà offerto un buffet di prodotti tipici con dimostrazione della realizzazione della tipica mozzarella nella mortella. Le iscrizioni al corso, gratuite, potranno essere effettuate inviando la propria candidatura all’indirizzo mail opconfoliva@confagricoltura.it o telefonando al numero 3488002323, entro e non oltre il 15 gennaio.